Beim Pichlingersee tummeln sich trotz Warnschilder zahlreiche Personen auf dem Eis. (Foto: Harald Dostal)

Eisstockschützen duellieren sich, daneben drehen einige Personen, darunter auch Kinder, mit Schlittschuhen seelenruhig ihre Runden. Dabei sind nur wenige Meter davon entfernt zahlreiche Warnschilder angebracht. Mit der Aufschrift "Betreten der Eisfläche auf eigene Gefahr" werden alle Besucher gewarnt.Kleinere Flächen sind auf dem Pichlinger See mit Bändern sogar extra abgesperrt. Kein Wunder bei bis zu zehn Grad plus in den vergangenen Tagen. "Der Höchstwert wurde in Windischgarsten mit 10,4 Grad erreicht. Auch in Linz kletterte das Thermometer auf neun Grad", berichtet Julia Schöberl von Ubimet.Auch die Linz AG macht auf der Homepage deutlich, schreibt: "Aufgrund der ständig wechselnden Bedingungen kann seitens der LINZ AG Bäder generell keine Freigabe zum Betreten der Eisflächen am Pichlinger See, Pleschinger See und Weikerlsee gegeben werden. Wir ersuchen um besondere Vorsicht, sowie um Beachtung der Sicherheitsregeln."Laut Ubimet ist es aber schon Montag wieder mit dem Tauwetter vorbei. Ein Tief aus Italien beschert uns in Oberösterreich wieder deutlich kältere Temperaturen. Schöberl: "Über 500 Meter ist wieder mit Schneefall zu rechnen. Bis Ende der Woche wird es kalt bleiben."