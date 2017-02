Spektakuläre Aussicht vom Blumau Tower in Linz. (Foto: Michael Strobl)

Frühlingserwachen in Linz! Der Schnee ist weg, die Sonne scheint und im Schatten gibt es bis zu 12 Grad – dieses Traumwetter nutzte "Heute"-Fotograf Michael Strobl aus: Vom 12. Stock des Blumau Towers in der Nähe des Europaplatzes in Linz schoss er Donnerstagvormittag ein 360-Grad-Panoramafoto.Klicken Sie auf das 360-Grad-Bild und genießen Sie die Aussicht: