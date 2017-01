Bis Sommer Ex-LASKler Markus Blutsch jetzt bei Blau Weiß Linz

Glatteis und Eisregen machen den Oberösterreichern zu schaffen – wie auch einem 49-Jährigen auf der Westautobahn. Dienstag gegen 1 Uhr in der Früh war der Lenker mit seinem Transporter auf der A1 bei St. Lorenz (Bez. Vöcklabruck) hinter dem Räumfahrzeug eines 58-Jährigen unterwegs, rammte das Fahrzeug.Der 49-Jährige wurde bei dem Crash in seinem Transporter eingeklemmt, musste von der Feuerwehr befreit werden. Die Einsatzkräfte zogen den Wagen mit einer Seilwinde vom Räumfahrzeugs, konnten den Lenker dann aus dem Wrack retten.Der Verletzte wurde ins Spital gebracht. Aufgrund des Glatteises und des Eisregens war es in der Nacht und am Dienstag vermehrt zu Unfällen in OÖ gekommen, bereits am Montag hatte die Unwetterzentrale davor gewarnt.