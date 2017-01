Auto rutschte über Böschung Der Transporter rutschte von der Straße auf das Dach eines anderen Hauses. (Foto: Matthias Lauber)

Spektakulärer Einsatz Dienstagnachmittag! Auf der eisglatten Fahrbahn verlor ein Lenker die Kontrolle über seinen Transporter, der Wagen rutschte in Kremsmünster (Bez. Kirchdorf) weg – und drohte abzustürzen. Die Feuerwehr barg ihn.

Wieder ein Blitzeis-Einsatz ! Auf der Eis-Fahrbahn hatte der Fahrer auf einer schmalen Straße in Kremsmünster (Bez. Kirchdorf) die Kontrolle verloren, der Wagen rutschte über die spiegelglatte Fahrbahn und über eine Böschung. Das Fahrzeug geriet in eine starke Schieflage, blieb auf dem Abhang hängen und drohte abzustürzen.Während sich die Insassen selbst aus dem Fahrzeug befreien konnten, musste die Feuerwehr das Fahrzeug bergen. Die Einsatzkräfte sicherten den Transporter, zogen ihn mit einem Kran in die Höhe.Die Straße musste inzwischen gesperrt werden. Verletzt wurde niemand.