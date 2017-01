130.000 Euro aus Donau: Frist verstrichen

Die Frist von einem Jahr ist abgelaufen. Für die 130.000 Euro, die in der Neuen Donau gefunden wurden, hat sich kein Eigentümer gemeldet. Das Geld geht an die Stadt. (Foto: LPD Wien)

Es war ein spektakulärer Fund: Spaziergänger waren Ende 2015 auf Geldscheine aufmerksam geworden, die in der Neuen Donau auf Höhe des Wehr 1 trieben. Unglaublich: Polizei und Feuerwehr stellten 130.000 Euro sicher. Zuerst ging die Polizei von einer Straftat aus, ermittelte. Das wurde allerdings schnell ausgeschlossen.Mitte Dezember 2015 übernahm daher das Fundamt die Angelegenheit. Ein Jahr lang hatten die Eigentümer Zeit, sich zu melden, nun ist die Frist abgelaufen. Die 130.000 Euro wurden an die Stadt überwiesen.Der Fall ist indes noch nicht geklärt. Drei Fragen sind offen, das Fundamt hat den Fall noch nicht abgeschlossen: Handelt es sich bei dem Geld um einen Fund? Gibt es einen Finder? Und: Gibt es einen Besitzer?Die Abwicklung dauert mehrere Wochen, von dem Besitzer fehlt derzeit weiterhin jede Spur. Augenzeugen hatten damals einen älteren, verwirrt wirkenden, Mann gesehen, der Geld in die Donau streute. Doch: Der geheimnisvolle Mann konnte nie ausfindig gemacht werden.