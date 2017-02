14-Jähriger raste mit gestohlenem BMW M1 durch Wien

Ausnahmezustand am Freitag Akademikerball 2017: Platzverbote und Sperren

Die besten Bilder Alle Fotos vom Schneechaos am Mittwoch

Dienstag, 4.30 Uhr am Währinger Gürtel: Eine Funkstreife sah einen jungen Autolenker, der mit einem BMW M1 über den Gürtel raste und wollte den Fahrer kontrollieren. Doch der Jugendliche stieg auf das Gaspedal und brauste davon. Die Beamten nahmen sofort die Verfolgung auf. Der Verkehrsrowdy stoppte fast sieben Kilometer später das Fahrzeug. Der Verdächtige hatte nicht nur keinen Führerschein, sondern auch keinen Ausweis mit. "Darüber hinaus befanden sich zwei unterschiedliche Kennzeichen am Fahrzeug, welche beide nicht im Zulassungsschein übereinstimmten", so Polizeisprecherin Irina Steirer.Im Zuge einer weiteren Kontrolle stellte sich heraus, dass es sich um einen 14-jährigen Wiener handelt. "Bei seiner Einvernahme gab er an, mit zwei weiteren Freunden in eine Werkstatt Helblinggasse (Hernals) eingebrochen zu sein und sowohl das Fahrzeug als auch die Kennzeichentafeln gestohlen zu haben", so Steirer. Die beiden Freunde des Jugendlichen brausten mit einem Audi und einem Peugeot davon. Wie "Heute" erfuhr, soll der Schüler bereits mehrfach bei der Polizei aufgefallen sein.