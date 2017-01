14-Jähriger stahl Auto und bretterte durch Ottakring

Drei Verletzte bei Verfolgungsjagd Autoknacker wollten Cops von Straße drängen

Am Mittwoch stahlen vier Burschen im Alter von 14 bis 18 Jahren in Hernals einen Audi. Dann brausten sie drei Tage lang durch Wien, bis aufmerksamen Polizisten am Samstag um 2 Uhr in der Früh der Wagen auffiel. Der Pkw war zur Fahndung ausgeschrieben. Eine Polizeistreife bemerkte das vollbesetzte Auto und nahm die Verfolgung auf.Der 14-Jährige Fahrer wollte anfangs noch vor der Streife flüchten und trat aufs Gas. Aber schon nach sieben Minuten sah der Führerscheinlose ein, dass es keinen Sinn hatte. Deshalb blieb der Teenager stehen und versuchte zu Fuß zu entkommen. Auch hierbei hatte er keinen Erfolg, Die vier Autodiebe wurden festgenommen.