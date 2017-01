16-Jähriger verletzt Kontrahenten mit Glasflasche

Ted wird geladen, bitte warten... Der Ted kann leider nicht geladen werden, da Sie kein JavaScript aktiviert haben. Bitte aktivieren Sie JavaScript in den Einstellungen Ihres Browsers.

Gegen 04.30 Uhr wurde die Polizei zu einem Lokal in der Wagramer Straße gerufen, da es dort zu einem wilden Streit zwischen mehreren Personen gekommen war. Im Zuge der Auseinandersetzung zerstörte schließlich einer der Jugendlichen eine Glasflasche und fügte einem Kontrahenten Schnittverletzungen zu.

Das 15-jährige Opfer wurde im Bereich des Bauches und der Hand von der Flasche getroffen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Jugendliche befindet sich aber nicht in Lebensgefahr.



Der Täter wurde noch an Ort und Stelle von der Polizei festgenommen. Die Hintergründe zu dem Streit sind vorerst noch nicht bekannt. Die beteiligten Personen werden in den nächsten Tagen polizeilich vernommen.

