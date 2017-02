17-jähriger Terrorverdächtiger bleibt in U-Haft

Der Terrorverdächtige (17) sitzt bis auf Weiteres in der JA Josefstadt. (Foto: Helmut Graf)

Bei dem 17-jährigen Terrorverdächtigen Lorenz K. bestehe nach wie vor Verdunkelungs- und Tatbegehungsgefahr. Deshalb verlängerte das Straflandesgericht die U-Haft um vier Monate.Der Jugendliche ist am Montag zum zweiten Mal vom Staatsanwalt einvernommen worden. Dabei soll Lorenz K. im Wesentlichen bei seinen bisherigen Aussagen geblieben sein. Er hat demnach Sympathie für die islamistische Ideologie der Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS).Mit einem 21-jährigen Deutschen soll er in dessen Wohnsitz in Deutschland mehrere Testsprengsätze mit Anleitungen aus dem Internet hergestellt haben. Auch mehrere Testsprengungen sollen die beiden Terrorverdächtigen vorgenommen haben.In Österreich soll er Kontakt zu zwei strafunmündigen Zwölfjährigen gehabt haben. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, islamistische Anschläge geplant zu haben. Der Verteidiger des Jugendliche wies dies allerdings zurück.