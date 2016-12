2 Drogentote an 1 Tag: Selber Dealer, andere Bezirke

Dealer ausgeforscht Kokain um eine Million Euro sichergestellt

Zwei Kilo reines Kokain im Auto Koks-Importeure flogen in Ottakring auf

Am 26. Juni wurde ein 35-jähriger Wiener in seiner Wohnung in Floridsdorf tot aufgefunden, er starb an einer Überdosis Kokain. Auch ein 39-Jähriger starb an diesem Tag auf die selbe Weise, allerdings in der Brigittenau.Die Kriminalisten forschten schließlich ihren Dealer aus: Der 29-Jährige hat laut ihnen auch zugegeben, den beiden Männern Kokain verkauft zu haben. Im Zuge der Ermittlungen wurden 40 weitere seiner Kunden identifiziert, die allesamt angezeigt wurden.Die Polizei schnappte am Donnerstagabend auch einen 15-Jährigen nach einem Streit in einem Lokal in der Donaustadt. Er hatte nicht nur ein größeres Päckhen Marihuana dabei, sondern auch eine Gaspistole und einen Schlagring.