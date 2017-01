20.000 Euro Belohnung für Hinweise auf Frisör-Mörder

Fragten nach Glas Wasser Aufruf! Wurden auch Sie von diesen Trickdiebinnen beraubt?

Heiße Spur zu Motiv Mord in Frisörsalon: Schütze weiter auf der Flucht

Jetzt ist es Mord Angeschossener Frisör im Spital verstorben

Der Unbekannte hatte kurz nach 11 Uhr am 16. November 2016 ein Frisörgeschäft in der Wienerbergstraße betreten und nach einem kurzen Gespräch mit dem Eigentümer mehrere Schüsse abgegeben.Der 46-jährige Friseur wurde getroffen und verstarb wenig später im Krankenhaus. Seitdem ermittelt die Polizei in Sachen Mord. Bis jetzt jedoch ohne Erfolg. Der Mörder von Arnold S. ist weiterhin auf der Flucht.Die Innung der Wiener Frisöre und der Verein Freunde der Wiener Polizei loben nun eine Belohnung aus: Wer zielführende Hinweise liefert, die zur Ausforschung des Täters führen, bekommt 20.000 Euro.Der Gesuchte ist ewta 50 Jahre alt, war zum Tatzeitpunkt dunkel gekleidet und trug eine dunkle Wollhaube, wie Polizeisprecher Roman Hahslinger gegenüber "Heute" verriet. Er soll in einem "slawischen, arabischen oder türkischen Akzent" gesprochen haben.