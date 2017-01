2016 blieben zwei Morde ungeklärt

Asylwerber in Haft Mordversuch mit Messer an 15-Jähriger am Gürtel

Heiße Spur zu Motiv Mord in Frisörsalon: Schütze weiter auf der Flucht

Mord-Alarm in Leopoldstadt 50-Jähriger in Wien auf offener Straße erschossen

Denn als der 50-Jährige am 24. Juni seine Wohnung in der Kafkastraße (Leopoldstadt) gegen 1 Uhr verlässt, wird er durch einen Kugelhagel regelrecht hingerichtet. Der Täter flüchtete unerkannt. Pikant: Das Opfer war ein Straftäter, fasste 2006 wegen Betrugs und Geldwäsche in Millionenhöhe eine Haftstrafe aus. Auch hier tappen die Ermittler im Dunklen: Am 16. November erschießt ein Mann Frisörsalon-Chef Arnold Sch. (46) in der Wienerbergstraße (Meidling). Das Motiv ist weiterhin völlig unklar.