209 Euro für kein Essen: Kundin angefressen

209 Euro Stornogebühr (Foto: privat)

Drama in Meidling Brutale Tierquälerei: Besitzer wirft Hund aus 4. Stock

Sebastian Kurz massiv bedroht Patricias Schläger will Außenminister "Fresse einprügeln"

Oberleitung beschädigt Haushoher Lkw blieb in U6-Unterführung hängen

Da die Zeit drängte – die Simmeringerin wollte am Tag, an dem das Essen hätte stattfinden sollen, stornieren – rief sie zuerst in dem Steak-Lokal an, erreichte aber niemanden: "Also habe ich ein E-Mail geschickt und auch noch ein SMS an die Nummer, von der ich die Reservierungsbestätigung erhalten habe", erzählt Hübler.Anwort bekam sie keine – dafür einen erbosten Anruf am Abend: "Ein Mann schrie: 'Wo sind Sie! Wir warten auf Sie!'", so die Customer-Care-Leiterin zu "Heute".Obwohl sie abgesagt hatte, erhielt Hübler jetzt eine Stornorechnung in Höhe von 209,40 Euro: "Das ist eine Frechheit, das zahle ich sicher nicht!" Das Lokal beruft sich auf die Allgemeinen Geschäftsbedingungen.