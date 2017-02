21-Jähriger mit Messer schwer verletzt

Bei Anti-Terror-Razzia gefasst Wiener Islamprediger in U-Haft seit 10 Jahren aktiv

Die anfänglichen Ermittlungen des LKA Wien - Außenstelle Süd erwiesen sich als sehr schwierig, da das Opfer immer wieder falsche Identitäten angab, um seinen rechtswidrigen Aufenthalt zu verschleiern. Trotzdem konnten die Beamten bereits nach kurzer Zeit den 31-Jährigen als Tatverdächtigen ausmachen.Der 31-Jährige war offensichtlich in der Zwischenzeit nach Villach geflüchtet, wollte dort nach Italien ausreisen. Bei einer routinemäßigen Kontrolle am Bahnhof stellten die Kärntner Polizisten fest, dass der Mann keinen rechtsgültigen Aufenthaltstitel besitzt, brachten in ins Anhaltezentrum nach Vordernberg. Nach einem elektronischem Datenabgleich stellte sich heraus, dass es sich um den Verdächtigen vom 25. Jänner handelt. Der 31-Jährige wurde festgenommen, nach Wien überstellt und in eine Justizanstalt gebracht. Weitere Ermittlungen werden noch durchgeführt.