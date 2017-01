24-Jähriger kletterte in Mariahilf Hausfassade hoch: tot

Obduktion angeordnet Nach Ballbesuch: Tiroler ertrinkt in Bach

Der Spaziergänger fand das 24-jährige Opfer am Gehsteig in der Königseggasse, einer Parallelstraße der Mariahilfer Straße. Der Passant rief sofort die Rettung, da der Mann keine Reaktion zeigte, und begann in der Zwischenzeit mit der Reanimation. Alle Rettungsversuche waren jedoch vergebens, der Mann starb.Der Verstorbene wurde noch am Samstag obduziert. Dabei fanden die Ärzte schwere innere Verletzungen, wie sie von einem Sturz aus großer Höhe verursacht werden. Anfangs war unklar, wie der Mann gestorben war. Er hatte äußerlich keine auf den ersten Blick erkennbaren Verletzungen.Schließlich stellte sich heraus, dass in dem Haus in der Königseggasse die 24-jährige Freundin des Opfers lebte. Sie war allerdings nicht zuhause. Der Mann dürfte trotzdem die Fassade des Altbauhauses hinaufgeklettert sein, verlor dabei den Halt und stürzte ab. Warum er die gefährliche Kletteraktion startete, ist unklar.