3 Unfälle in 3 Stunden: 3 Fußgänger in Wien niedergefahren

3 Unfälle in 3 Stunden: Jedesmal wurde ein Fußgänger von einem Auto angefahren (Foto: Fotolia / heute.at-Montage)

3 Unfälle in 3 Stunden: Jedesmal wurde ein Fußgänger von einem Auto angefahren (Foto: Fotolia / heute.at-Montage)

Am Donnerstagabend kam es innerhalb von drei Stunden zu drei Unfällen in Wien. Jedesmal rammte ein Auto einen Fußgänger. Zwei der Passanten landeten verletzt im Spital, nach einem wird noch gesucht.

Die Unfallserie begann um 18.05 Uhr. Eine 46-jährige Frau war nicht einmal am Zebrastreifen sicher. Auf der Breitenfurter Straße in Liesing bremste ein Autofahrer nicht rechtzeitig und stieß die Frau um. Das Opfer wurde mit leichten Verletzungen ins Spital gebracht.



Alkolenker rammt 17-Jährige

Nur eine knappe dreiviertel Stunde später, um 18.45 Uhr rammte das nächste Auto eine Fußgängerin. Das Opfer war erst 17 Jahre. Die junge Frau wollte die Jedleseer Straße in Floridsdorf überqueren als ein 47-jähriger Mann sie rammte. Dem Mädchen wurden beim Aufprall mehrere Knochen gebrochen. Als die Polizei den Mann "blasen" ließ, stellte sie einen Alkoholgehalt von 1,12 g/l fest.



Riskantes Überholmanöver am Gürtel: Fahrer streifte Fußgänger

Um 20.30 Uhr schließlich kam ein 27-jähriger Autofahrer von sich aus zur Polizei, um Schreckliches zu beichten. Er erzählte den Beamten in der Polizeiinspektion Hermann Bahr Straße, dass er sich selbst anzeigen wolle. Am Hernalser Gürtel überholte er einen anderen Autofahrer. Beim riskanten Überholmanöver habe er einen Fußgänger touchiert. Trotzdem blieb er nicht stehen. Danach dürfte ihn das schlechte Gewissen gepackt haben. Der Fahrer wurde angezeigt, doch vom Unfallopfer fehlt noch jede Spur.