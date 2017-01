50-Jähriger "verteidigt" Zebrastreifen: 3 Polizisten verletzt

Die Polizei war bis zum Ende des Einsatzes zahlenmäßig stark vertreten (Foto: Leserreporter Dusan Tanja Dacic)

Dummer Fehler Falscher Sanitäter entlarvte sich bei Interview selbst

Festnahme in Floridsdorf Polizei erwischte "Gärtner" mit 610 Cannabispflanzen

Gegen Diebe Mann klammert sich bei 130 km/h an Auto fest

Gegen 14 Uhr blieb der 50-Jährige mitten auf dem Zebrastreifen an der Ecke Engerthstraße und Friedrich-Hillegeist-Straße stehen und wollte nicht mehr weiter. Polizisten wollten von ihm wissen, was los sei, doch der Mann zeigte sich laut Polizeiaussendung "unkooperativ". Die Beamten konnten ihn weder zum weitergehen noch zum umkehren bringen. Wahrscheinlich, um die Beamten zu ärgern, vermutet Polizeisprecherin Irina Steirer, beharrte der Bärtige auf seinem Standpunkt.Im Laufe des Gesprächs wurde der Mann immer aggressiver, bis die Beamten ihn schließlich festnehmen wollten. Dann dürfte der Bärtige komplett ausgezuckt sein. Er begann auf die Polizisten loszugehen und verletzte dabei drei Beamte. Die Polizisten erlitten Prellungen und Schwellungen, der rabiate Zebrastreifen-Besetzer endete in Handschellen auf dem Boden.