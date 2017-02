74-Jähriger starb, Polizei entdeckte Waffenarsenal

Ted wird geladen, bitte warten... Der Ted kann leider nicht geladen werden, da Sie kein JavaScript aktiviert haben. Bitte aktivieren Sie JavaScript in den Einstellungen Ihres Browsers.

68-Jähriger in Meidling aufgeflogen Der Mann mit dem goldenen Colt besaß Waffenarsenal

80 zum Verkauf bestimmte Waffen Geldbörsen-Diebstahl führte Beamte zu Waffenarsenal

Gegen 18 Uhr verständigte die Ex-Frau des Mannes die Polizei, Beamten wurden daraufhin in die Nordbahnstraße gerufen. Bis zum Eintreffen der Rettung versuchten die Polizisten, den 74-Jährigen zu reanimieren. Der Notarzt konnte jedoch nur mehr den Tod des Mannes feststellen.Laut Arzt dürfte er eines natürlichen Todes gestorben sein, er litt offenbar in der Vergangenheit an Herzproblemen. Wie Sprecherin Irina Steirer gegenüber "heute.at" erklärte, schließt die Polizei ein Fremdverschulden aus.Die Beamten fanden in der Wohnung insgesamt 22 Waffen, über 1500 Schuss Munition und eine Sprenggranate. Die meisten Waffen besaß der Mann legal, vier Exemplare waren laut Steirer jedoch nicht registriert.