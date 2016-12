740 neue Kindergartenplätze für Wien

Polizei im Großeinsatz Bombenalarm am Reumannplatz: Koffer sorgte für Chaos

Vor allem die Bezirke Wieden, Favoriten, Meidling, Hernals und Donaustadt sollen von dem Ausbau profitieren. In der Goldegggasse und in der Dornbacher Straße eröffnen neue Einrichtungen. In Meidling sperrt der Kindergarten in der Hetzendorfer Straße wieder auf und in Favoriten wird am Friesenplatz ein neuer Standort aufsperren.Auch das erste "Bildungscampus"-Modell wird 2017 in der Donaustadt seine Pforten öffnen. Dort sollen in Zukunft 33 Kindergartengruppen und Schulklassen untergebracht werden. Mit diesem Konzept soll den Kleinen der Übergang vom Kindergarten in die Schule erleichtert werden.Derzeit stehen den Kindern in Wien 86.400 Plätze in stätischen und privaten Kindergärten zur Verfügung. 27.400 davon sind für die 1- bis 3-Jährigen reserviert.