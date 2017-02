Abuu geständig, sieht Drohungen aber als "Meinung"

Ted wird geladen, bitte warten... Der Ted kann leider nicht geladen werden, da Sie kein JavaScript aktiviert haben. Bitte aktivieren Sie JavaScript in den Einstellungen Ihres Browsers.

Noch am Freitagnachmittag fällt die Entscheidung, ob Abuu in Untersuchungshaft genommen wird. Zu den Drohungsvorwürfen selbst ist Abuu geständig, auch wenn er seine Postings nicht als Drohungen sieht. In der stundenlangen Vernehmung gab der 16-Jährige an, sich über das Burka- und Niqab-Verbot im öffentlichen Raum geärgert zu haben. Dass er Außenminister Serbastian Kurz (ÖVP) "die Fresse einprügeln" wolle, sei für ihn aber keine Drohung.Zudem verwies er darauf, dass sich die Behörde "nicht in die Religion einmischen" solle. Zur Zeit sitzt der Tschetschene in der Justizvollzugsanstalt Josefstadt. Noch am Freitagnachmittag wird über die U-Haft entschieden. Nicht nur Drohungen werden ihm angelastet, sondern auch gefährliche Körperverletzung: Er soll einer der Prügler sein, der der Wienerin Patricia den Kiefer gebrochen hat. Außerdem soll es einschlägige Vorstrafen geben.