Acht Wega-Beamte nahmen Patricias Schläger fest

Als Beteiligter an der Prügelattacke auf Patricia wurde er bekannt, nun droht er in Facebook-Hasspostings (Foto: Sabine Hertel/Facebook/heute.at-Montage)

Als Beteiligter an der Prügelattacke auf Patricia wurde er bekannt, nun droht er in Facebook-Hasspostings (Foto: Sabine Hertel/Facebook/heute.at-Montage)

Sebastian Kurz massiv bedroht Patricias Schläger will Außenminister "Fresse einprügeln"

Jugendbande vor Gericht "Prügel-Leonie" flüchtete am Tag vor ihrem Prozess

Artikel zu Burka-Verbot "Heute" zeigt Patricias Schläger wegen Hasspostings an

Um 6.02 Uhr kickten für den 16-Jährigen, der als Abuu bekannt wurde, die Handschellen. Der junge Tschetschene wurde von Beamten des Verfassungsschutzes und acht Wega-Cops aus seiner Wohnung in der Quellenstraße in Wien-Favoriten "abgeholt". Der Teenager dürfte laut ersten Angaben keine Gegenwehr geleistet, sich - entgegen seiner martialischen Postings auf Facebook - sehr handzahm verhalten haben.Wegen seiner immer wieder vorkommenden gefährlichen Drohungen ("Heute" berichtete) beantragte die Staatsanwaltschaft jetzt die Festnahme. Der 16-Jährige steht auch im Verdacht, in mehrere Fälle von Körperverletzung verwickelt zu sein.Noch am Donnerstag soll der Teenager einvernommen werden.Kurz nachdem das Prügelvideo von Patricia viral wurde, behauptete der 16-jährige Jugendliche noch, es täte ihm leid . Die Reue dürfte nicht lange angehalten haben. Erst drohten seine Freunde allen, die den 16-Jährigen im Internet angefeindet hatten.Abuu selbst fing kurz danach ebenfalls wieder an zu drohen und zu stänkern. Erst drohte er einem "Heute"-Redakteur, schließlich auch Minister Kurz. Am Dienstag schließlich dürfte der Festgenommene den Bogen endgültig überspannt haben. Auf seiner Facebook-Seite drohte er, dem Minister die "fresse solang einsprüngeln" [sic!], selbst wenn er "40 Jahre dafür sitzen würde". Auch mit Worten wie "Schwuchtel", "Hund" und "Bastard" warf er um sich.Wir halten Sie auf dem Laufenden ...