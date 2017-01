Afghane randalierte in Flüchtlingheim: Polizist verletzt

500 Karten zu viel verkauft WU-Ball: Computer-Panne schuld an Pleite?

Gegen 19.30 Uhr attackierte laut Polizei ein betrunkener Afghane in einem Flüchtlingsheim in der Gunoldstraße einen anderen Bewohner, schlug dem Gleichaltrigen dabei mehrfach mit der Faust ins Gesicht. Zeugen alarmierten die Polizei.Als die Beamten eintrafen, rastete der Randalierer komplett aus: Der Mann beschimpfte die Einsatzkräfte und attackierte einen Beamten. Der Polizist wurde dabei so stark an der Hand verletzt, dass er ins Spital und vom Dienst abtreten musste. Der Asylwerber wurde noch vor Ort festgenommen. Ein Alko-Test ergab 1,3 Promille.