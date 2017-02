Aliyev-Tod: Keine Hinweise auf Fremdverschulden

Starb in Wiener Zelle Schweizer Aliyev-Gutachten: Brustbein war gebrochen

Das Ermittlungsverfahren um den Tod Aliyevs in der Justizanstalt Josefstadt wird nicht wieder aufgenommen. Auch das Gutachten der Gerichtsmedizin in St. Gallen habe keine Anhaltspunkte für Fremdverschulden gefunden, so die Staatsanwaltschaft in Wien am Dienstag."Die in einem Privatgutachten getroffene Schlussfolgerung, wonach DDr. Rakhat Aliyev durch fremde Hand getötet worden sei, kann nach ausführlicher Erörterung einschlägiger Fachliteratur aus gerichtsmedizinischer Sicht nicht bestätigt werden", so die Behörde.Aliyev, gegen den wegen des Doppelmordes an zwei kasachischen Bankern ermittelt wurde, war am 24. Februar 2015 tot in seiner Einzelzelle in der Justizanstalt Josefstadt aufgefunden worden. Laut Gerichtsgutachten hat er sich mit Mullbinden erhängt.