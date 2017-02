Alkoholverbot an Wiener Bahnhöfen angedacht

Ted wird geladen, bitte warten... Der Ted kann leider nicht geladen werden, da Sie kein JavaScript aktiviert haben. Bitte aktivieren Sie JavaScript in den Einstellungen Ihres Browsers.

Die ÖBB könnten ein Alkoholverbot von sich aus in den Bahnhöfen verhängen, die Stadt Wien zudem auf den Bahnhofsvorplätzen. Lieber sei es den ÖBB aber, wenn die Stadt die Initiative ergreift - dort ist man aber skeptisch. Eine Verbot sei keine Lösung, sondern verlagere das Problem nur, heißt es aus dem Büro von Stadträtin Sandra Frauenberger.Dass ein Alkoholverbot funktionieren kann, zeigen die Wiener Linien. In allen Verkehrsmitteln und in allen Stationen gibt es ein Verbot des Konsums von Alkohol, bei Verstößen drohen Straben von 50 Euro. Wie es im Bericht heißt, sind aber die nicht in Stationen gelegenen Bim- und Bushaltestellen ausgenommen, da diese zum öffentlichen Raum zählen.