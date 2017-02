Alkolenker flüchtet vor Polizei und baut schweren Unfall

Das Auto des Flüchtenden. (Foto: LPD Wien)

Der 29-Jährige ignorierte in der Nacht auf Freitag in der Hohenbergstraße alle Anhaltezeichen und das Blaulicht; bei der Kreuzung mit der Ruckergasse kam es dann zu einem schweren Unfall. Der Lenker blieb trotz roter Ampel nicht stehen und rammte mit seinem Skoda Octavia einen querenden Mercedes CLK.Der Wagen des Flüchtenden wurde gegen eine Fußgängerampel geschleudert und von dort gegen ein geparktes Fahrzeug, bevor es denn stehen blieb. Bei einer Alkoholkontrolle hatte der Mann 1,62 Promille.Der 34-jährige Lenker des querenden Autos wurden mit schweren Rückenverletzungen in ein Krankenhaus gebracht und dort stationär aufgenommen.