Antiterror-Einsatz in Wien und Graz

Leugnet Anschlagspläne Wiener Terror-Verdächtiger will umfassend aussagen

In Graz ist es in den frühen Morgenstunden zu einer konzentrierten Schwerpunktaktion gegen mögliche Terrorzellen gekommen, wie die "Kleine Zeitung" berichtet. Dabei wurden mehrere Wohnungen und eine Moschee durchsucht, auch mehrere Festnahmen sollen die Einsatzkräfte der Spezialeinheit Cobra vorgenommen haben. Laut der "Kleinen Zeitung" war der Einsatz in Graz gegen 7.15 Uhr abgeschlossen.Parallel dazu soll es auch in Wien sowie in mehreren anderen Bundesländern mehrere Hausdurchsuchungen gegeben haben. Die Einsätze dort sind derzeit noch im Gange. Ob die Einsätze mit dem Fall des 17-jährigen Terrorverdächtigen Lorenz K. zusammenhängen ist derzeit noch nicht bekannt.Wir halten Sie auf dem Laufenden...