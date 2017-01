Attacke mit Fleischermesser beim Schneeräumen

Nach Bluttat in Simmering Mord und Selbstmordversuch: Ehemann verstorben

Geld geht an die Stadt 130.000 Euro aus Donau: Frist verstrichen

Leise rieselte in der Nacht auf Sonntag in Wien der Schnee, laut wurde am Morgen geräumt. Einem Anrainer in der Ospelgasse passte das überhaupt nicht. Er beschimpfte ein Ehepaar, das dort an die Arbeit gegangen war, wüst. Kurz darauf kam er mit einem Fleischermesser zurück.Der Angreifer ging auf die 40-jährige Frau los, woraufhin ihr Ehemann eingriff: Der 42-Jährige schlug dem Mann mit einem Besen das Messer aus der Hand und schlug den Anrainer mit einem Fausthieb in die Flucht.Polizisten konnten den 52-Jährigen noch vor Ort festnehmen, das Messer wurde sichergestellt. Die beiden Opfer wurden nicht verletzt.