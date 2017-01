Auf Gleise gestoßen? Muslima erfindet rassistische Attacke

Rosa Uniform "Aida"-Kellnerin serviert den Kaffee mit Kopftuch

Im Kochunterricht Schweinefleisch-Pflicht: Wiener Schule lehnt Muslima ab

Streit in der U1 Fahrgäste liefern sich Schlägerei in U-Bahnstation

"Ihr gehört nicht zu diesem Land" und "Terrorist" soll die Angreiferin laut dem Mädchen geschrien haben. Ein Zeuge habe die Schülerin in letzter Sekunde auf den Bahnsteig gezogen. Die 14-Jährige sei auch im Spital gewesen. Ihre Eltern haben aufgrund der Schilderung Anzeige wegen versuchten Mordes erstattet.Auf "Heute"-Nachfrage dementiert die Polizei diesen Vorfall. "Es gibt zwar eine Anzeige, aber auf der Videoüberwachung ist keine körperliche Auseinandersetzung zu sehen", so Pressesprecherin Irina Steirer. "Man sieht nur, wie sowohl das Mädchen als auch die Frau in der Station am Bahnsteig stehen und dann gemeinsam in die S-Bahn einsteigen."Die Polizei will jetzt weiter ermitteln. Die 14-Jährige soll noch einmal einvernommen und ihr dabei das Video gezeigt werden. Ihr droht jetzt eine Verleumdungsklage.