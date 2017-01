Baby bei Unfall verletzt

Mit 1,3 Promille Afghane randalierte in Flüchtlingheim: Polizist verletzt

Crash am Sonntag um 16 Uhr: Auf der A23 in Fahrichtung Norden verlor ein 30-jähriger Lenker plötzlich die Kontrolle über sein Fahrzeug. Gegenüber der Polizei sagte der Pkw-Fahrer, dass er einem unbekannten Gegenstand auf der Fahrbahn ausweichen wollte. Dann geriet er ins Schleudern, krachte mit dem Auto gegen eine Leitschiene. Ein neun Monate altes Baby wurde bei dem Aufprall leicht verletzt. Der 30-Jährige und seine 33-jährige Beifahrerin – Vater und Mutter des Babys – blieben unverletzt. Das Kleinkind wurde in Begleitung seiner Mutter in ein Krankenhaus gebracht.