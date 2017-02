Bandenkrieg: 20 Tschetschenen wieder frei

22 Männer festgenommen WEGA findet auf Donauinsel Maschinenpistole

Alle 22 Personen wurden wegen des Verdachts, sie könnten einer kriminellen Vereinigung angehören, angezeigt und wieder entlassen. Zwei wurden wegen Verstößen gegen das Fremdenrecht sofort wieder festgenommen.Am Sonntag gab es in Folge in Wien 10 Hausdurchsuchungen, dabei fand man keine weiteren Hinweise. Eine der am Freitag gefundenen Pistolen konnte einem Verdächtigen zugeordnet werden.Die Verdächtigen waren am Freitag am Wiener Schulschiff festgenommen worden. Passanten riefen gegen 20.45 Uhr die Polizei, da ihnen eine Menschenansammlung verdächtig vorgekommen war. Die Beamten befragten die Männer, was sie an dem Ort täten. "Man ginge spazieren", hieß es.Ein Polizist fand eine Pistole, einer der Beschuldigten wollte sie im Schnee verstecken. Schließlich wurden auch noch eine weitere Pistole sowie eine Maschinenpistole samt Munition entdeckt. Die WEGA wurde gerufen und erledigte den Rest.Mehrere Autos, die offenbar zu den Verdächtigen gehörten, wurden durchsucht. Ermittelt werde wegen Paragraf 246 des Strafgesetzbuches ("Staatsfeindliche Verbindungen"), sagte Thomas Keiblinger von der Wiener Polizei. Die Massenfestnahme dürfte laut Innenministerium keinen terroristischen, sondern einen kriminellen Hintergrund haben. Demnach handle es sich um Bandenrivalität unter Tschetschenen, hieß es.Von den 22 Festgenommenen sind laut Innenministerium 16 Asylberechtigte, vier Asylwerber, gegen zwei wurden bereits negative Asylbescheide ausgestellt. Sie müssen ausreisen.