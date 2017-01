Betrunkener (20) schoss mit Leuchtmunition auf Polizei

So wüteten Silvester-Rowdys in Wien Im Helmut-Zilk-Park im Sonnenwendviertel wurde ein Mistkübel regelrecht zerfetzt (Foto: Leserreporter Christian Lapp)

Silvester in Wien Feuerwerk am Rathausplatz (Foto: EPA)

In Wien Silvesterpfad: Drei sexuelle Attacken

Bub kam erst um 2.18 Uhr Wiener Neujahrsbaby war ein Spätzünder

170 Einsätze insgesamt Balkonbrand in der Absberggasse, Haus evakuiert

Sofort rückte die Polizei samt WEGA aus und kontrollierte die Verdächtigen. Dabei soll laut Exekutive ein Unbeteiligter eine Schreckschusspistole gezogen und mit Leuchtmunition auf die Beamten geschossen haben! "Die Projektile verfehlten die Kollegen nur knapp", so Polizeisprecher Paul Eidenberger.Der 20-Jährige verschwand in der Menge, konnte aber schnell ausfindig gemacht und festgenommen werden. Ein Alko-Test ergab 1,44 Promille. Drei Beamte erlitten durch den Angriff ein Knalltrauma.In der Einvernahme zeigte sich der betrunkene Wiener nicht geständig und gab an: "Ich hab’ nur in die Luft geschossen!" Er wurde auf freiem Fuß angezeigt.