Betrunkener rammt Ellbogen in Polizisten-Gesicht

Die Ankunft der Polizei goutierte der 33-Jährige nicht, ging stattdessen in Kampfpose. Er zog sich in der klirrenden Kälte seine Winterjacke aus und ging in Kampfpose. Die Kälte dürfte er nicht gespürt haben, ein Alkohol-Vortest ergab laut Polizeisprecher Patrick Maierhofer 2 Promille.Einmal in der Kampfpose versuchte er, die Polizisten und mehrere andere Personen zu attackieren. Eine Festnahme war unvermeidlich. Als ihm die Beamten die Handschellen anlegen wollten, schlug der 33-Jährige mit dem Ellbogen nach hinten aus.Der Ellbogen landete im Gesicht eines Polizisten, der leichte Verletzungen erlitt, aber seinen Dienst fortsetzen konnte.Auch im Arrestbereich war der Betrunkene nicht zu beruhigen, die Polizisten mussten ihn in eine Sicherheitszelle bringen, er sitzt derzeit in Haft.