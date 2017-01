Brand-Alarm am Wiener Praterstern

Feuerwehr rückte am späten Sonntag Nachmittag zum Praterstern aus. (© heute.at)

Fünf Fahrzeuge und 24 Einsatzkräfte trafen kurz vor 17 Uhr am Praterstern ein. Grund: Ein technischer Defekt an einem Zug der Linie U2. Beim Einfahren in die Station war Rauch aufgestiegen, man hatte die Feuerwehr verständigt. Diese konnte letztlich aber ohne einen Löscheinsatz wieder abrücken.Aufgrund des schadhaften Fahrzeugs fuhr die U2 nur zwischen Seestadt und Messe Prater beziehungsweise Taborstraße und Karlsplatz. Kurz vor 18 Uhr kam es noch zu unregelmäßigen Intervallen auf der Linie. Dieser Artikel wird laufend aktualisiert.