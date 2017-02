Brutale Jugendbande gefasst

Bei U-Bahn-Station Ober St. Veit Frauen boten Welpen illegal zum Verkauf an

Der erste Überfall ereignete sich am 7. Jänner gegen 23 Uhr im Bereich des Rennbahnweges (Donaustadt). Die Teenager sprachen einen 15-Jährigen an und forderten Zigaretten und Kleingeld. Da der Bursche angab, weder Geld noch Zigaretten bei sich zu haben, zog der 15-Jährige eine Pistole. Zwei weitere Beschuldigte schlugen dem Opfer mit der Faust ins Gesicht. Die Bande erbeutete ein Mobiltelefon, Bargeld und eine Bankomatkarte, forderte den Code, um Geld zu beheben.Der zweite Raub ereignete sich am 22. Jänner gegen 2.20 Uhr im Bereich der Salztorbrücke (City). Diesmal waren die Jugendlichen mit einer Schreckschusspistole und einem Butterflymesser bewaffnet, forderten von ihren Opfern Bargeld. Als diese sich weigerten, gab der 15-Jährige eine Schuss mit der Schreckschusspistole ab. Die Bande flüchtete mit einem Mobiltelefon, vier Beschuldigte konnten wenig später von der Bereitschaftseinheit festgenommen werden. Die Raubbeute und die Tatwaffen wurden sichergestellt. Ein Opfer wurde leicht verletzt.Über vier Beschuldigte des ersten Raubes und drei Beteiligte des zweiten wurde die Untersuchungshaft verhängt. Einer der Tatverdächtigen beim zweiten Raub befand sich bereits in Untersuchungshaft wegen eines anderen Deliktes. Die restlichen Jugendlichen wurden auf freiem Fuße angezeigt. Die Beschuldigten zeigten sich bei den Vernehmungen großteils geständig. Als Motiv für die begangenen Straftaten wurde Geldmangel genannt.