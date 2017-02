Fiese Attacke von hinten Dieser Hungerhaken stieß Wienerin um, entriss ihr Tasche

Ein noch unbekannter Mann überfiel am 25. Jänner um 19.45 Uhr das Cafe in der Autokaderstraße. Er fiel die Kellnerin von hinten an und drückte sie zu Boden. Die 42-Jährige erlitt dabei leichte Verletzungen. Der Räuber nahm über 400 Euro an sich und suchte das Weite.Eine Überwachungskamera filmte einen Verdächtigen, nach dem nun gefahndet wird. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 31310 67210.