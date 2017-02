Causa Gangbetten: Wieder Aufregung im Donauspital

Ted wird geladen, bitte warten... Der Ted kann leider nicht geladen werden, da Sie kein JavaScript aktiviert haben. Bitte aktivieren Sie JavaScript in den Einstellungen Ihres Browsers.

"Auf jeder Station gibt es Gangbetten. Eine Patientin lag nach einer OP am Gang – das ist unzumutbar", berichtet ein "Heute"-Leser über die Situation im Donauspital (Donaustadt). In diesem Krankenhaus habe es Anfang der Woche "überdurchschnittlich viele Aufnahmen auf der Unfall-Chirurgie und der Sporttraumatologie" gegeben, heißt es vom KAV."Auf der Abteilung Unfallchirurgie mussten daher kurzfristig 24 Gangbetten eingesetzt werden." Und: Eine Noroviren-Infektion habe eine Sperre einer unfallchirurgischen Station notwendig gemacht. Schon Montagmittag habe sich der Gangbettenstand im Donauspital auf zehn reduziert, so der KAV.Die FP ortet Missstände, forderte am Donnerstag Reformen. Etwa 50 Patienten pro Tag würden am Gang behandelt. "Die erste Aufgabe muss nun sein, endlich im KAV aufzuräumen", wünscht sich FP-Gesundheitssprecher Wolfgang Seidl von der neuen Stadträtin Sandra Frauenberger (SP). Die Neos fordern einen "Neustart".