City: Erste Straße bekommt nun Fiaker-Verbot

Ted wird geladen, bitte warten... Der Ted kann leider nicht geladen werden, da Sie kein JavaScript aktiviert haben. Bitte aktivieren Sie JavaScript in den Einstellungen Ihres Browsers.

Exotisches Taferl: Fahrverbot für Fiaker (Foto: Helmut Graf)

Kutsche geriet ins Schleudern Fiakercrash: Jetzt spricht der Fahrer

Kollision mit Pkw Schneechaos: Fiaker und Pferd bei Unfall verletzt

Tier unter Fahrzeug geraten Fiaker prallt frontal in VW, Kutscher und Pferd verletzt

Eltern noch unter Schock Überrollter Bub nach Fiakerunfall weiter in Lebensgefahr

Seit Dezember ist die Begegnungszone Herrengasse in Betrieb – und schon weist der Straßenbelag Schäden auf. Schuld sind laut dem 1. Bezirk die Fiaker. Sie würden sich oft nicht an ihre Routen halten, die extra in strapazierfähigerer Betonbauweise errichtet wurden, heißt es. Allein der Erhalt dieser Strecken würde jährlich 700.000 Euro kosten."Ja, die Fiaker sind für den ersten Bezirk eine finanzielle Belastung", bestätigt Bezirkschef Markus Figl (VP) gegenüber "Heute". Weshalb er nicht nur die Reform der Bezirkskompetenzen und Finanzen fordert, sondern nun auch Wiens erstes Fiakerfahrverbot verhängte.Und das wird auch kontrolliert: "Die Kollegen der Polizeiinspektion Goethegasse führen regelmäßig Schwerpunkte bei der Begegnungszone durch", bestätigt Polizeisprecher Patrick Maierhofer. Es ginge vorerst nicht ums Strafen, sondern um Aufklärung, aber: Fährt ein Fiaker weiter, werden 30 Euro fällig.