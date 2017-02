Das ist der giftigste Fisch der Welt

Sabrina Reiter überlebte nur knapp Giftfisch sticht ORF-Star in Thailand

Gut getarnt lauert er auf Fische, die ihn übersehen – dann schnappt der Steinfisch plötzlich zu! Auch für Menschen droht Gefahr: Denn, wer auf den Steinfisch tritt oder ihn angreift, könnte durch das ausströmende Gift gar getötet werden. Die äußerst stabilen Rückenflossenstacheln des Fisches sind mit Giftdrüsen ausgestattet und durchdringen mühelos dünne Badeschuhe.Die meisten Unfälle passieren aber nicht beim Tauchen und Schnorcheln, sondern im seichten Wasser. Dann nämlich steigt man mit fast vollem Körpergewicht auf den Fisch... Alle paar Jahre "erwischt" es auch einen Österreicher, wissen die Experten im Haus des Meeres. Ein Tipp von Direktor Dr. Mitic: "Besser ist in jedem Fall die Beine durch den Sand zu ziehen und nicht zu steigen. So erwischt man den Fisch seitlich und nicht an seinen giftigen Rückenflossenstacheln."Vor Ort in den Tropen weiß man meist sehr gut mit solchen Unfällen umzugehen. Es gibt sogar ein Gegengift. Am Sichersten ist es aber wohl, den giftigsten Fisch der Welt hinter einer Glasscheibe zu bewundern: Im Haus des Meeres (im Flakturm des Esterhazyparks in Mariahilf) "residiert" er im 3. Stock bei den anderen tropischen Fischen – aber aufgepasst, man muss den Tarnweltmeister erst suchen!