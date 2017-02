Ballgäste und Demonstranten prügelten sich am Ring

Auch Kern und Sobotka angegriffen Akademikerball-Demo: Scharfe Kritik an Van der Bellen

Am Ring wurden mehrere Ballbesucher von Polizeibeamten zur Hofburg geleitet. Einige Gäste im feinen Zwirn dürften sich allerdings von der Eskorte gelöst haben. Ein Fotograf hielt fest wie sich einer der Ballbesucher mit einem Demonstranten prügelte.Nach dem Ende der offiziellen Demonstration am Stephansplatz versammelten sich zudem etwa 150 Demonstranten in der Löwelstraße. Zunächst schwenkten sie nur Fahnen und sangen Lieder. Als Ballbesucher allerdings von dort zu Hofburg fahren wollten, wurden sie von den Demonstranten an der Weiterfahrt gehindert.Rund 70 Polizeibeamte waren ebenfalls vor Ort. Sie räumten den Weg für die ankommenden Autos frei und mussten dabei einige der Demonstranten wegtragen.