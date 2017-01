Diebe, Hehler und Einbrecher von Polizei festgenommen

Tumult in Favoriten Mann ging mit messerartigem Gegenstand auf Passanten los

Beamte bespuckt, getreten Gerichts-Psychiater landete nach Wutanfall in Gummizelle

Ein Zeuge verständigte am Dienstag um 22.15 Uhr die Polizei, da er mehrere Personen bei einem Einbruch in eine Bäckerei in Wien-Döbling beobachtete. Beim Eintreffen der Polizei versuchten die Beschuldigten zu flüchten. Ein Mann konnte vor Ort, drei andere in einem Auto versteckt im Nahbereich festgenommen werden. Einbruchswerkzeug wurde sichergestellt, die vier Beschuldigten (29 bis 43 Jahre) befinden sich in Haft.Ein Mitarbeiter einer Elektronikfirma in Wien-Favoriten hat im Zeitraum vom 24. Oktober 2016 bis 31. Dezember 2016 insgesamt 22 Stück Mobiltelefone aus dem dortigen Lager gestohlen. Auf Grund von Ermittlungen der Beamten der Polizeiinspektion Sibeliusstraße stellte sich heraus, dass der 24-Jährige die gestohlenen Mobiltelefone um wenige hundert Euro pro Stück an einen 42-Jährigen weiterverkaufte.Die Gesamtschadenssumme beläuft sich auf mehr als 7.000 Euro. Der 24-Jährige wurde festgenommen und befindet sich in Haft, der 42-Jährige wurde wegen Hehlerei auf freiem Fuß angezeigt.