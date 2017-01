Diebisches Duo räumte 129 Tschick-Automaten leer

Polizisten retten Eingeschlossene Tote bei Wohnungsbrand am Lerchenfelder Gürtel

Nachdem die Gesetzeshüter im Sommer 2016 einen Anstieg an Einbrüchen in Tschick-Automaten bemerkten, starteten die Ermittlungen. Schnell war ein mutmaßliches Täterfahrzeug gefunden, das die Ermittler auf die Spur eines 30- und eines 35-jährigen Mannes brachte.Nach kurzer Überwachung konnten die beiden Verdächtigen auf frischer Tat in der Erzherzog-Karl-Straße ertappt und festgenommen werden. Doch der Fall war größer als zuerst angenommen. Die Polizisten stürzten sich auf die Beweise, sammelten Fakten, Hinweise, Spuren und Überwachungsbilder.So konnten die Ermittler dem diebischen Duo insgesamt 129 Einbrüche in Zigarettenautomaten in Wien, Niederösterreich und der Steiermark zuordnen. Gesamtschadenssumme: 200.000 Euro. Die erbeuteten Zigaretten verkaufte das Duo teils privat, zum Teil auch an Lokalbesitzer.Die Polizei hat in dem Zusammenhang auch einen 47-jährigen Lokalbesitzer wegen Hehlerei angezeigt. Das Diebes-Duo sitzt in U-Haft und zeigt sich teilweise geständig.