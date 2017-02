Dieser Hungerhaken stieß Wienerin um, entriss ihr Tasche

Passanten griffen ein Handtaschendiebe in Mariahilf von Nachtschwärmern gestoppt

Am 6. Jänner passierte der Überfall in der Gestettengasse in Wien-Landstraße genau vor dem Wohnhaus der 33-Jährigen. Urplötzlich spürte die Frau einen brutalen Stoß im Rücken und fiel zu Boden. Der Täter, ein dürrer Mann, von Kopf bis Fuß in Schwarz, nahm ihr die Tasche weg und lief davon.Beim Niederfallen verletzte sich die 33-Jährige leicht.Die Polizei fand beim Analysieren der Bilder einer Überwachungskamera das Gesicht des Täters. Die Staatsanwaltschaft hat die Fotos nun freigegeben.Sollte jemand den Mann kennen, kontaktieren Sie bitte das Landeskriminalamt Wien unter 01-31310 DW 62800 oder 62220.