Wie jetzt bekannt wurde ermittelte die Polizei schon seit August gegen eine Bande, die sich auf Diebstähle von hochpreisigen Autos mit Keyless-Systemen spezialisiert hat. Beamte aus Wien schlugen am 10. Oktober gemeinsam mit der SOKO Burgenland und den Elitecops der "Cobra" zu: Im niederösterreichischen Dürnkrut erwischten sie drei Verdächtige auf frischer Tat. Diese dachten nicht daran, sich festnehmen zu lassen, und stiegen aufs Gas.Es kam zu einer spektakulären Verfolgungsjagd: Mit bis zu 130 Stundenkilometern heizten die Autodiebe davon. Sie versuchten mehrmals, die Polizeifahrzeuge abzudrängen, landeten dann aber selbst im Graben. Das Fluchtfahrzeug überschlug sich, alle drei Insassen wurden verletzt.Neben dem Tatwerkzeug stellten die Polizisten elektronische Beweismittel und ein Navigationssystem sicher. Durch DNA-Spuren konnten den mutmaßlichen Tätern derzeit 11 Diebstähle von hochpreisigen Fahrzeugen zugeordnet werden. Die Tatorte liegen in Wien, Niederösterreich und Oberösterreich, der Gesamtschaden beträgt mehrere hunderttausend Euro. Vier der gestohlenen Fahrzeuge konnten in Tschechien und der Slowakei sichergestellt werden.Drei der Beschuldigten befindet sich derzeit in Untersuchungshaft. Gegen vier weitere Tatverdächtige wurde ein EU-Haftbefehl angeregt. Die Ermittlungen des Landeskriminalamtes Außenstelle West laufen weiter.