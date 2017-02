Dreister Dieb stahl Oma die Geldbörse

Der Mann hatte einer 78-Jährige in einem Geschäft in der Erlachgasse, im 10. Bezirk, die Geldbörse aus ihrer Handtasche gestohlen und war mit dieser getürmt. Wenig später behob der Täter Bargeld mit den erbeuten Karten.



Die Tat ereignete sich bereits im November letzten Jahres, jetzt veröffentlichte die Polizei ein Foto des Täters, das die Überwachungskamera des Geldautomaten aufgenommen hatte.



Polizei hofft auf Hinweise

Die Wiener Polizei ersucht über Anordnung der Staatsanwaltschaft um Veröffentlichung des Bildes. Sachdienliche Hinweise (auch vertraulich) werden an das Landeskriminalamt Wien, Gruppe: EB06 unter der Telefonnummer 01/31310-57800 erbeten.

