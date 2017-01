Einschreibung für Volksschule startet

Die "neuen" Volksschulkinder werden im Zuge der Einschreibung auf ihre Schuleife überprüft. Dabei werden die Mädchen und Buben spielerisch getestet, an vielen Schulen im Rahmen eines Stationen-Betriebs. Eine derartige Einschreibung besuchte Montag Früh auch Stadtschulratspräsident Jürgen Czernohorszky und zwar in der Volksschule Jochbergengasse in Floridsdorf. Insgesamt ist die Einschreibung noch bis zum 27. Jänner in allen 261 Volksschulen möglichGetestet werden übrigens nicht nur ausreichende Deutschkenntnisse, sondern auch die Fähigkeit zur Konzentration, der motorische und soziale Entwickungstand. Das Ergebnis der Schulreife-Überprüfung erfahren die Eltern sofort. Kinder, die noch nicht so weit sind, kommen ab Herbst in Vorschulklassen oder werden extra gefördert. Derzeit betrifft das in etwa zwölf Prozent der Kinder.

Alle Infos:

Schuleinschreibung von heute bis 27. Jänner, Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr, Dienstag zusätzlich von 14 bis 17. Auskunft gibt der Stadtschulrat für Wien in der Wipplingerstraße 28 (Innenstadt), Telefon: 525 25/7700, Web: https://www.wien.gv.at/bildung/stadtschulrat/