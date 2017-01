Hernals: Haus flog in die Luft, als der Gerichtsvollzieher läutete

Die Hernalser Hauptstraße bleibt zwischen Julius Meinl Gasse und Urbangasse gesperrt. — POLIZEI WIEN (@LPDWien) 26. Januar 2017

Auch Kleinkind schwer verletzt Toter und Verletzte bei Gasexplosion in Wien-Hernals

Zeugen schildern Explosion "Leute sind nackt mit ihren Kindern rausgerannt"

Laut Polizei läutete in der Früh der Gerichtsvollzieher an der Tür des Hauses in der Hernalser Hauptstraße 210 an der Ecke zur Kainzgasse. Kurze Zeit später ereignete sich die heftige Explosion in der Wohnung. Geprüft wird, ob es sich um eine Verzweiflungstat handelt.Die Polizei nannte zunächst Gas als Auslöser der Detonation. Anwohner rannten in Panik nackt mit ihren Kindern auf die Straße. Zeugen schildern "heute.at" die dramatischen Momente - mehr dazu hier Die Berufsrettung Wien befindet sich mit dem Katastrophenzug im Einsatz. Die Alarmierung der Einsatzkräfte erfolgte gegen 07:50 Uhr. Als Folge der Explosion stand das Haus in Flammen.Bei dem Todesopfer handelt es sich um eine Frau. Sie erlag im Spital ihren schweren Verletzungen.