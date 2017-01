Explosion in Hernals: Mieter ist tatverdächtig

Die Wohnung nach der Gasexplosion Die Wohnung im Erdgeschoß eines Hauses auf der Hernalser Hauptstraße wurde vollkommen zerstört. (Foto: MA 68 Lichtbildstelle)

Gasexplosion in Wien-Hernals Eine Gasexplosion sorgte auf der Hernalser Hauptstraße für einen Großeinsatz (Foto: Leserreporter A.Dulic)

Bei dem Feuerinferno wurden nach derzeitigem Erkenntnisstand vier Personen – darunter ein ein Monate alter Säugling – schwer, weitere neun Personen leicht verletzt. Das Baby, ein Mädchen, wurde von Mauerteilen am Kopf getroffen. Nach notfallmedizinischer Erstversorgung vor Ort kam das Kind in ein Krankenhaus. Dort konnten die Ärzte inzwischen "leichte Entwarnung" geben.Ein Mann erlag im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen. Das betroffene Wohnhaus sowie das Nachbarhaus mussten von der Feuerwehr evakuiert werden.Der Mieter, es handelt sich um einen 55 Jahre alten Österreicher, der delogiert werden sollte, war zum Zeitpunkt der Explosion allein in der Wohnung. Ort der Detonation war nach Angaben der Feuerwehr eine Wohnung in einem Gebäudeteil des Hauses, das hofseitig liegt.Durch die Wucht waren viele Fenster zerborsten. Das Haus ist aus jetziger Sicht nicht einsturzgefährdet. Die Brandwohnung wurde am Vormittag auf statische Schäden untersucht. Danach beginnt für die Einsatzkräfte die Suche nach der genauen Ursache der Explosion, so Feuerwehrsprecher Christian Feiler.Die geretteten Menschen wurden in Bussen untergebracht. Neben zahlreichen Kräften von Polizei, Rettung und der Feuerwehr waren auch ein Kriseninventionsteam der Stadt Wien und des Innenministeriums im Einsatz. Brandermittler des Landeskriminalamtes Wien haben vor Ort die Ermittlungen zu den Hintergründen der Explosion aufgenommen. Der ebenfalls verletzte Mieter jener Wohnung, wo der Ausgangspunkt der Explosion war, gilt als tatverdächtig, die Explosion vorsätzlich oder fahrlässig herbeigeführt zu haben.