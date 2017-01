Video zeigt das Inferno nach Explosion in Hernals

Die Wohnung nach der Gasexplosion Die Wohnung im Erdgeschoß eines Hauses auf der Hernalser Hauptstraße wurde vollkommen zerstört. (Foto: MA 68 Lichtbildstelle)

Ein Toter, 12 Verletzte Hernals: Haus flog in die Luft, als der Gerichtsvollzieher läutete

Auch Kleinkind schwer verletzt Toter und Verletzte bei Gasexplosion in Wien-Hernals

Zeugen schildern Explosion "Leute sind nackt mit ihren Kindern rausgerannt"

Ein Video, das "heute.at" zugespielt wurde, zeigt das Flammenmeer nach der Gasexplosion an der Hernalser Hauptstraße. Die Hinweise verdichten sich, dass die Explosion absichtlich herbeigeführt wurde. Der Mieter der Wohnung wurde als Beschuldigter geführt, offenbar hatte er Schulden. Denn in der Früh läutete der Gerichtsvollzieher an der Tür. Kurz danach kam es zur Detonation Als die Feuerwehr nur wenige Minuten nach der Explosion eintraf, erwartete sie ein wahres Inferno. Flammen loderten meterhoch aus der Wohnung im Erdgeschoß. Mit mehreren Löschleitungen und schwerem Atemschutz kämpften sich die Florianis zum Brandherd vor.Im Inneren der Wohnung bot sich ihnen ein Bild der Verwüstung. Die Türen und Fenster waren regelrecht aus den Wänden gesprengt worden. Was die Wucht der Explosion nicht zerstört hatte, wurde ein Raub der Flammen. Statiker müssen nun prüfen, ob das Haus einsturzgefährdet ist.