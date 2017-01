Favoriten: Reisebetrüger in Hotel verhaftet

Polizisten retten Eingeschlossene Tote bei Wohnungsbrand am Lerchenfelder Gürtel

Store für Internetwährung MaHü: BitCoin-Bank öffnet neben Sexshop

Beamte der Polizeiinspektion Hauptbahnhof konnten mit dem Landeskriminalamt Wien gegen 18.20 Uhr einen 41-jährigen, der per europäischen Haftbefehl gesucht wurde, in einem Hotel in Favoriten festnehmen. Der Beschuldigte habe in Deutschland Reisen gebucht und die Ziele besucht, aber nie einen Cent bezahlt. Der Schaden liegt laut Polizei bei mehreren tausend Euro. Der Täter wurde in eine Justizanstalt überstellt.