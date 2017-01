Favoritner Schläger- und Dealerbande aufgeflogen

Drogen beim Täter gefunden Taxigast stach mit Schere auf Fahrer und Passanten ein

BILDER DES TAGES "Und wie lauten deine Nuklear-Codes?" Imitatoren von Neo-US-Präsident Donald Trump und dem nordkoreanischen Diktator Kim Jong-un fahren in Hongkong gemeinsam U-Bahn. (Foto: Reuters)

Die Festgenommenen sind im Alter von 23 bis 35 Jahren und wurden an verschiedenen Örtlichkeiten in Wien, Oberösterreich und in Italien festgenommen. Zusätzlich wurden zwölf potenzielle Suchtmittel-Abnehmer zur Anzeige gebracht.Nach Ermittlungen seit Feber 2016 konnten die Polizisten neben mehreren tausend Euro Bargeld knapp zwei Kilogramm Suchmittel sicherstellen. Der Straßenverkaufswert beträgt rund 60.000 Euro. Vier Männer befinden sich in einer Justizanstalt in Wien, ein Festgenommener ist in Italien in Haft.Ebenfalls festgenommen wurden am Mittwoch zwei mutmaßliche Einbrecher. Ein Zeuge verständigte 0.30 Uhr die Polizei, da er zwei Personen bei einem Einbruch in eine Buchhandlung in Wien-Alsergrund beobachten konnte. Die Beschuldigten im Alter von 30 und 41 Jahren wurden auf frischer Tat festgenommen, Einbruchswerkzeug wurde sichergestellt.